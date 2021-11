Givova Scafati regola anche Fabriano, ottava vittoria e primato in classifica

Vittoria e primato conservato per la Givova Scafati che torna al Palamangano e regola 98-82 Fabriano dopo una partita molto equilibrata nella prima parte. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. E vetta della classifica del raggruppamento conservata con otto vittorie ed una sola sconfitta, a braccetto con l’Orasì Ravenna. Ottima prova di squadra con Monaldi, Clarke, Rossato in evidenza, ma positivi anche Daniel, Mobio, Parravicini, Ambrosin, De Laurentis.

Coach Alessandro Rossi: «Fabriano ha dimostrato di avere talento, lo dice il fatto che ha tanti punti nelle mani ed un organico importante. Noi siamo riusciti ad attaccare bene, ma abbiamo subito 82 punti, segnale del fatto che non abbiamo avuto il controllo dell’area, dimostrato dal fatto che Fabriano ha tirato con il 66% dall’area e nel primo tempo hanno preso ben sette rimbalzi offensivi. La nostra analisi la dobbiamo quindi fare non tanto su quello che abbiamo prodotto in attacco, quanto piuttosto sulla incapacità di vincere l’uno contro uno, comandare di più a rimbalzo ed avere il controllo dell’area. Quando non prendiamo ritmo difensivo, le partite ce le giochiamo sempre punto a punto. Nelle difficoltà ci siamo sempre compattati, non abbiamo mai trovato scuse, non ci siamo mai disuniti. Fabriano è una squadra ben attrezzata ed a loro va dato grande merito per la prestazione, anche se c’è stato da entrambe le parti di un po’ di eccessivo nervosismo che si poteva forse evitare. Voglio sottolineare l’apporto del nostro pubblico, una cosa che per noi ha grande valore e che ci aspettiamo possa essere la spinta in grado di aiutarci anche nel big match di domenica prossima contro Verona, contro cui siamo chiamati ad alzare il livello del nostro gioco».