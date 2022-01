Scafati domina ma poi perde a Ferrara, Rossi: «Non dovevamo farli rientrare»

Stop amarissimo per la Givova Scafati che si arrende nel finale a Ferrara dopo essere stata sempre in vantaggio fino al 38' (74-79), ma poi passata proprio sulla linea del traguardo. I padroni di casa hanno avuto la meglio per 83-81, grazie ad un finale di gara oculato quando tutto sembrava ormai compromesso. Ad agevolare il compito agli uomini di coach Spiro Leka ci ha pensato la Givova Scafati che, orfana dell’infortunato Cucci, ma con in campo Raucci dopo una lunga assenza per infortunio, non ha saputo gestire con l’opportuna calma e assennatezza gli ultimi possessi.

Coach Alessandro Rossi: «Non siamo ancora pronti a capire che partite come questa, in cui hai condotto nel primo tempo ed allungato nel secondo, devono poi però essere chiuse. Non dovevamo dare a Ferrara l’opportunità di rientrare in partita lavorando sui dettagli, che pur non mettendoci in difficoltà dal punto di vista del gioco, è riuscita però con la forza della disperazione a metterci in difficoltà, rigirando le sorti di un match che poteva essere chiuso anzitempo dal punto di vista tecnico. Non va bene. Sono innanzitutto autocritico con me stesso, perché forse non sono riuscito a far capire alla squadra come gestire il finale. Di positivo ci portiamo a casa l’aver disputato una partita solida per larghi tratti sul campo più difficile del nostro girone, insieme a quello di Verona. Abbiamo salvaguardato la differenza canestri, ma abbiamo bisogno di fare ancora un passo in avanti che può aiutarci a diventare veramente una squadra forte».

Nella foto Daniel, il migliore dei suoi (19) assieme a Rossato (19).