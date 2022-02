Givova Scafati in campo contro Forlì: scontro tra squadre che vogliono la A

Quinta partita in quindici giorni per la Givova Scafati, che dopo l'eccellente prova contro l'Allianz Pazienza San Severo di mercoledì sera, si prepara ad un test ancora più impegnativo: al Palamangano domani (ore 18) arriva infatti l'Unieuro Forlì. Grazie alla bontà e alla lunghezza del roster, la compagine gialloblù, con tutti gli effettivi a disposizione, può ricaricare le batterie e guardare con ottimismo ad una sfida che si presenta difficile per il valore dell'avversario.

L'Unieuro Forlì è un collettivo ben allestito, guidato in panchina dall'esperto coach Dell'Agnello, dotato del penultimo attacco (1188 punti fatti) che fa da contraltare alla migliore difesa del girone rosso (1173 punti subiti). L’ampio organico si compone di due statunitensi, arrivati da poco: l’ala piccola Rush (11,8 punti di media), che ha finora disputato solo quattro gare, e la guardia Lucas, che potrebbe esordire proprio domenica al PalaMangano. La vera differenza nell’organico forlivese la fa il gruppo di italiani, tra cui spiccano gli ex Palumbo (playmaker) e Benvenuti (centro), ma anche la guardia Bolpin, l’ala piccola Pullazi, il playmaker Giachetti, il centro Bruttini e l’ala grande Natali.

Scafati, che show al Palamangano: San Severo battuta per 107-57

L’assistente allenatore Francesco Nanni: «Dopo le poche sconfitte subite in campionato abbiamo sempre reagito bene e contro San Severo domenica lo abbiamo fatto in maniera determinante sia sotto il profilo del punteggio che sotto quello dell'atteggiamento sfoderato per l'intera sfida. Anche quando la vittoria era in tasca per l'ampio scarto, abbiamo avuto la capacità di fare sempre del nostro meglio. Domenica affrontiamo invece Forlì, reduce da due vittorie nette, che ha inserito un nuovo americano. É tra le migliori squadre del campionato, ha avuto qualche problema dovuto agli infortuni, ma il valore è indubbio, si tratta infatti di una squadra da prime posizioni".