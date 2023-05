Givova Scafati-Germani Brescia, una vitoria per restare in A: prezzi popolari, Palamangano gremito

La salvezza all'ultimo respiro. La stagione regolare del campionato arriva all’epilogo finale. Domenica alle 18 si saprà chi è la seconda squadra che, insieme alla già retrocessa Tezenis Verona, saluterà la massima categoria. Per evitare ciò la Givova Scafati dovrà battere la Germani Brescia al PalaMangano, a cui sarà possibile accedere con prezzi popolari (5 euro le gradinate, 10 euro le tribune).

In caso di sconfitta la salvezza arriverebbe comunque se Reggio Emilia perdesse in casa contro Trento. Coach Sacripanti potrà disporre dell’organico al completo e scegliere tra i sette stranieri a disposizione quali utilizzare in questo delicato impegno, anche a seconda delle caratteristiche dell’avversario.

La Germani Brescia, recente vincitrice della Coppa Italia, giungerà in terra campana motivata dalla necessità di andare a punti per agguantare i playoff.

L’ala Stanley Okoye alla vigilia dice: «In vista della prossima e decisiva partita contro la Germani Brescia stiamo settando i nostri schemi di attacco e lavorando molto sul piano difensivo da adottare, mossi dall’obiettivo di superare un avversario forte, che, insieme agli allenatori, stiamo studiando anche con l’ausilio dei filmati. Dovremo essere capaci di impedire alle loro bocche da fuoco di andare a canestro facilmente, consapevoli del talento e del buon momento di forma che stanno attraversando. Della Valle e Petrucelli hanno un ruolo cardine, sono i trascinatori di un gruppo ampio e ben assortito. Dovremo sfruttare al massimo il vantaggio di giocare tra le mura amiche, dinanzi ai nostri tifosi, che nell’arco dell’intera stagione ci hanno sempre fatto sentire il loro affetto e sostegno. Abbiamo bisogno di loro per vincere domenica, mi auguro che il palasport sia gremito».