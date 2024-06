Givova Scafati, il nuovo ds è Eugenio Agostinelli

Nuovo direttore sportivo per la Givova Scafati. Si tratta di Eugenio Agostinelli, proveniente dalla Tezenis Verona (serie A2), società con la quale ha lavorato continuativamente dal 2019 fino ad oggi, prima nelle vesti di club manager e poi in quelle proprio di direttore sportivo, che ha sottoscritto un contratto biennale. Nato a Jesi nel 1995, Eugenio Agostinelli ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro all’Aurora Basket Jesi: dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile della società marchigiana da giocatore, ha iniziato la propria esperienza all’interno del club diventando addetto stampa della società.

La sua grande passione per il basket l’ha portato, successivamente, a ricoprire il ruolo di responsabile organizzativo del settore giovanile. Proprio alla Tezenis Verona (con cui ha vinto il campionato di serie A2 2021/2022, in cui il suo team è stato promosso in massima serie proprio insieme alla Givova Scafati) ha già lavorato al fianco del general manager scafatese Alessandro Giuliani, fornendo un prezioso contributo nell'ambito dello scouting sia del mondo senior, del mondo americano ed europeo, che in quello giovanile.

Dichiarazione del neo direttore sportivo Eugenio Agostinelli: «Sono molto felice della chiamata di Scafati, e della fiducia riposta in me in particolare dal patron Longobardi. La possibilità di lavorare nella massima serie è per me motivo di orgoglio ed una grande sfida allo stesso tempo. In una serie A sempre più competitiva e con l'arrivo di neopromosse dalle grandi ambizioni, abbiamo l'obbligo di lottare per mantenere la categoria in una piazza storica come la nostra. Ci sono tutte le carte in regola per poter fare un buon lavoro».