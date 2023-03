Vince la Givova Scafati e la Beta Ricambi Arena ritrova il sorriso. Dopo cinque sconfitte consecutive, Scafati aggiunge due punti importantissimi alla propria classifica e guarda con un pizzico di fiducia all'immediato futuro. Gioisce coach Sacripanti al suo primo successo in gialloblu e lo fa anche per aver ribaltato la differenza canestri con i giuliani di coach Legovich (all'andata finì 64-59 per Trieste).

APPROFONDIMENTI Basket, l'Italia Under 18 parla napoletano: convocati Morvillo e Spinelli, ex Kouros Al Palabarbuto arriva il Baskin-day: una giornata di sport e inclusione Lo sport a Napoli tra problemi e progetti di recupero sociale

Parte a razzo la Givova con i tiri dalla lunga distanza di Okoye e di capitan Rossato che valgono il +7 (9-2) dopo 3'. Bartley sale in cattedra ed infila 10 punti consecutive che portano gli ospiti sul +3 (9-12) a 4'34" dal primo intervallo. I primi punti di Krampelj (tripla) ristabiliscono la parità (12-12) a 4'15" dal termine del primo quarto. Si prosegue in equilibrio fino al tentativo di Krampelj e Logan di riprendere il largo col +5 (19-14) concretizzato ad 1'40" dal primo intervallo. Lever e Davis fanno 5-0 ed il primo quarto si chiude in parità (19-19).

Nel secondo quarto, il professor Logan sale in cattedra e mette due triple che valgono il +4 (25-21) per i gialloblu. Hudson e Terry tengono attaccati al match i giuliani. Thompson è preciso dalla lunetta. Sacripanti mette Stone a guardia di Bartley e Scafati inizia a costruire un vantaggio consistente. Thompson dalla lunetta e Okoye e Imbrò dal perimetro mettono alla frusta Trieste, che in un amen si trova sul -11 (49-38). Vantaggio col quale si chiude poi la frazione (51-40).

Nel terzo quarto, Scafati è lenta e prevedibile in attacco. I gialloblu hanno un black out prolungato e i padroni di casa, trascinati Bartley, costruiscono un parziale di 17-1 col quale si portano sul +5 (52-57). Sacripanti richiama Stone e Thompson in panchina e rimanda nella mischia Hannah e Logan. Bartely fa +7 (57-64). La Givova si rianima e, con le triple di Rossato, Logan e Mian, si porta sul +5 (69-64). Spencer accorcia sul -3 (69-66) e chiude la quarta frazione.

Nell'ultimo quarto si inizia con un botta e risposta tra i due roster in campo. La gara viene spaccata dalle triple di Logan e Okoye che mandano la Givova sul +8 (80-72) a 6'58" dalla sirena finale. Coach Legovich chiama time-out per fermare l'entusiasmo di Scafati e smorzare il calore della Beta Ricambi Arena, divenuto assordante. La posta in palio è alta. Il pubblico lo capisce e incita i suoi che rispondono sul campo con una grande difesa e col +12 (86-74) concretizzato a 4' dal termine. Scafati riprende a sparare a salve dalla lunga distanza e rischia di innescare nuovamente gli ospiti. Il pubblico di casa mette la marcia in più a Rossato e soci che conservano il +12 (89-77) a 2'50" dal termine. Davis e Bartley provano a ricucire lo strappo, ma la Givova è on fire e si capisce che la partita abbia già un padrone. Finisce in gloria sul 93-84.