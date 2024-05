Givova e Scafati, il binomio continua, e c'è una partnership con Pompei

Nella sala conferenze del quartier generale di Givova, si è tenuta una conferenza stampa con spunti interessanti. E non tanto per il motivo della sua indizione (il rinnovato accordo tra la società gialloblù ed il noto marchio di abbigliamento sportivo, che fungerà da main sponsor e sponsor tecnico anche per la prossima stagione agonistica 2024/2025).

Gli spunti sono derivati, a seguito degli interventi dei sindaci di Scafati e di Pompei, Pasquale Aliberti e Carmine Losapio, i quali, sollecitati dal presidente di Givova, Giovanni Acanfora, alla presenza della stampa locale, dei vertici del club scafatese, degli sponsor e dell’azienda che ha ospitato la conferenza, hanno sottolineato quanto i confini territoriali e la loro diversa estrazione politica siano labili al cospetto di una realtà sportiva che accomuna gente dall’intero comprensorio e che pertanto identifica l’intero territorio, non solo la città di Scafati. Il primo a prendere parola è il padrone di casa, Giovanni Acanfora.

«E’ una serata bellissima, perché vedo qui due sindaci eccellenti come Aliberti e Losapio, nonché lo storico patron Longobardi ed i vertici del club scafatese e del marchio Givova. Il team gialloblù non rappresenta solo la città di Scafati, ma l’intero territorio, al cospetto delle grandi realtà del nord Italia, supportati da pochi imprenditori, supportati da amministratori come i due sindaci di Scafati e Pompei, che sono qui a dirci che ci credono quanto noi e che è possibile rilanciare il territorio, partendo dallo sport".

Il secondo a intervenire è il primo cittadino di Scafati Pasquale Aliberti: «Scafati non è Pompei, ma la vicinanza con questa città è per noi una risorsa ed un vantaggio, soprattutto dal punto di vista economico, grazie anche alla politica adottata dal sindaco Losapio. Noi, però, rispetto a Pompei, abbiamo una squadra di basket in serie A, che ha una storia sportiva importante e che oggi ha fatto diventare il basket lo sport cittadino. Siamo vicini al club, cercando di tenere il PalaMangano sempre omologabile per la serie A e per il quale abbiamo messo a bilancio una cospicua somma destinata ai lavori necessari per renderlo sempre più accogliente. Abbiamo una squadra di basket e due imprenditori come Longobardi e Acanfora, che non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi del nord per capacità e forza tali da permetterci di competere con le ricche realtà del nord: un marchio come Givova è infatti sinonimo di grandezza e durevolezza. Grazie per quello che fate e che farete, mentre noi pianificheremo gli interventi da effettuare tanto per lo stadio quanto per il PalaMangano.

Propongo a Givova di trovare il modo di simboleggiare anche Pompei sulle divise da gioco, perché io credo che Scafati sia il prosieguo naturale di Pompei, una continuità territoriale che ci accomuna intorno ad uno sport come il basket, in grado di mettere insieme gente proveniente dall’intero comprensorio».

Queste parole fanno pendant con quelle del sindaco di Pompei, Carmine Losapio: «Ringrazio Nello Longobardi che mi ha fatto avvicinare a questo sport e poi ringrazio la proprietà di Givova di avermi invitato insieme al mio collega di Scafati ad essere seduto a questo tavolo. Sono profondamente legato ad Aliberti, a prescindere della nostra diversa estrazione partitica. Io li ho tolti già i confini tra Scafati e Pompei: nella nostra città arrivano così tanti turisti che è necessario intessere rapporti consolidati con le realtà limitrofe, per poter ospitare chi viene ad ammirare le nostre bellezze, abolendo le restrizioni territoriali e pensando ad una idea di pianificazione che può essere solo di beneficio a tutti. Spero che il Comune di Pompei possa in qualche modo identificato con la squadra di basket scafatese".

È la volta poi del patron gialloblù Nello Longobardi: «Non mi era mai capitato prima di oggi che alla consueta conferenza stampa che anticipa l’inizio della nuova stagione partecipassero insieme due uomini come i sindaci di Scafati e Pompei, che impreziosiscono questa conferenza stampa. Saremo onorati di avere in qualche modo la città di Pompei vicina allo Scafati Basket, perché la storia di Pompei è qualcosa di unico ed è quindi motivo di vanto poter associare il nome della città mariana al nostro sodalizio".