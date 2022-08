Givova Scafati sceglie il suo pivot: è Trevor Thompson, gigante di 2,10

Ecco il big man d'area di Scafati. E' Trevor Thompson, atleta dal fisico possente, rimbalzista, difensore importante, ma capace anche di dare buon contributo offensivo grazie agli ottimi fondamentali nei movimenti spalle a canestro. Alto 210 (ma c'è chi lo dà 2,12) per 113 kg di peso, è nato a Long Island (New York) il 12 giugno del 1994 e ha giocato prima a Virginia Tech (2013/2014) e poi al prestigiosissimo ateneo di Ohio State (dal 2014 al 2017), chiudendo la sua esperienza in Ncaa con 10,6 punti e 9,2 rimbalzi di media in 32 incontri disputati e una menzione per All Big Ten honors. Nel 2017/2018 ha difeso i colori dei Santa Cruz Warriors in G-League, mentre la stagione successiva ha inaugurato la sua esperienza europea con gli Sharks Antibes in Francia (9,5 punti e 5,3 rimbalzi di media), per poi concluderla in Belgio con la casacca dei Telenet Giant Antwerp. La sua esperienza nel nuovo continente è poi proseguita nel 2019/2020, prima nel campionato lituano, con il Pieno Zvaigzdes Pasvalys (7,1 punti e 6,6 rimbalzi di media), e poi in Repubblica Ceca, con il Dekstone Turi Svitavy (9 punti e 3,5 rimbalzi di media). Nel 2020/2021 è ritornato in Belgio per militare nelle fila del Kangoeroes Basket Mechelen (14 punti e 9 rimbalzi di media), mentre la scorsa stagione agonistica ha iniziato in Polonia con il Twarde Pierniki Torun (12,5 punti e 8,4 rimbalzi di media) e chiuso in Croazia con il KK Zadar (10,9 punti e 6 rimbalzi di media). Gino Guastaferro: «Trevor è la torre che volevamo sotto canestro, è un atleta dalla grande forza fisica ed energia, viene da un buon campionato con lo Zadar, ha sempre avuto buoni numeri e credo ci possa dare una grossa mano sotto i tabelloni». Trevor Thompson si presenta così: «Quello italiano è uno dei campionati nazionali più difficili d'Europa e sono pronto a mettermi alla prova contro alcuni dei migliori giocatori in circolazione. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra e vincere le partite. Sono sicuro che faremo ottime cose. Ho sentito parlare tanto anche dei tifosi molto bene dell’ambiente, della città e del club. Sono certo che mi troverò benissimo».