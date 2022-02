Givova Scafati, arriva la Stella Azzurra e Rossi avverte: «Non sottovalutiamoli»

Dopo la beffa di Ferrara, con partita persa negli ultimi giri di lancetta, la Givova Scafati (nella foto Monaldi) si prepara ad affrontare un tour de force che la vedrà costretta a scendere in campo ben cinque volte in soli quindici giorni. Si comincia domani, domenica 6 febbraio, contro la Stella Azzurra Roma (in casa), per poi proseguire mercoledì 9 febbraio con il recupero dell’ultima di andata contro la Benacquista Latina (in trasferta), quindi domenica 13 febbraio contro l’Umana Chiusi (in trasferta) ed ancora mercoledì 16 febbraio nel recupero della prima di ritorno contro l’Allianz Pazienza San Severo (in casa), chiudendo infine con l’Unieuro Forlì domenica 20 febbraio (in casa). Cinque sfide da provare a vincere per conservare la prima piazza del girone rosso del campionato di serie A2, convissuta attualmente con l’Orasì Ravenna ed insidiata sempre più da vicino dalle altre rivali. Per riuscirci, dovrà imporsi tra le mura amiche del PalaMangano domani alle 18 contro la Stella Azzurra Roma.

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «In questa settimana ci è continuamente balzata in testa la parte finale della partita di domenica scorsa a Ferrara. Abbiamo grande voglia di riscatto, soprattutto dinanzi al nostro pubblico. La Stella Azzurra, nostra prossima avversaria, è una squadra particolare da affrontare, sia per caratteristiche fisiche che per la gioventù dei singoli che porta con sé grande imprevedibilità. Guai a guardare la classifica: i testacoda sono sempre pericolosissimi, dovremo farci trovare pronti, determinati e concentrati, soprattutto per riscattare la sconfitta subita domenica scorsa. Con l’ingresso di D’Ercole in squadra, la compagine capitolina si è ancor meglio strutturata quanto ad esperienza. Hanno avuto qualche problema di infortunio con Rullo e Dambrauskas, ma i suoi giovani, come Nikolic, Menalo e Barbante ormai sono giocatori navigati per la categoria. Sotto le plance, poi, hanno un giocatore come Marcius su cui si appoggeranno moltissimo. Noi stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, il gruppo ha reagito in maniera compatta e con grande mentalità alla recente sconfitta. Cucci è invece ancora in fase di recupero e non sappiamo ancora se sarà della partita".