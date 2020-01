Super vittoria di Scafati nel confronto casalingo con una delle big del girone Ovest. Finisce 90-73 con i siciliani annichiliti. Tranne l'avvio, poi la partita è stata sempre in pugno ai padroni di casa che hanno confermato il trend positivo di fine 2019. Vittoria arrivata grazie ad una gran difesa e ad un attacco molto lucido, con Stephens in grande evidenza (22 punti con 11/13 al tiro). Bene anche Rossato, Frazier e Portannese.

"Abbiamo giocato contro una squadra in grande fiducia, che è venuta a Scafati per dare continuità ai risultati fin qui conseguiti - spiega coach Perdichizzi -. Noi abbiamo avuto il merito di aver rotto i loro giochi e forzato le loro conclusioni. Abbiamo difeso con maggiore intensità e continuità rispetto alla precedente partita di Trapani. Abbiamo giocato con il nostro ritmo, in contropiede come in transizione, punendo le loro scelte difensive e giocando con costanza, tranne gli ultimi minuti, in virtù di un pizzico di rilassatezza per il vantaggio accumulato e di stanchezza per le ridotte rotazioni che mi hanno impedito di utilizzare Tommasini, visibilmente debilitato dall’influenza che lo ha tenuto a letto per l’intera settimana, costringendomi invece ad utilizzare Portannese nella veste di playmaker. Stasera abbiamo avuto risposte positive anche da Crow e Fall, dai quali mi aspetto sempre, in ogni partita, il contributo fornito stasera. E’ stata una partita dura, che siamo riusciti a rendere facile col trascorrere dei minuti e quindi mi ritengo contento e soddisfatto della prestazione generale della squadra". © RIPRODUZIONE RISERVATA