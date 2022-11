Brutto stop casalingo per la Givova Scafati, che all’esordio sul suo campo dopo i lavori effettuati, perde 93-101 contro l'Openjobmetis Varese concedendo davvero troppo difensivamente, con i varesini al 75% da due. Lamb segna 29 punti per Scafati, ma butta via un pallone in modo dissennato nel momento della rimonta, quando la squadra di Rossi stava per riacciuffare i varesini. Patron Longobardi è andato via deluso e arrabbiato e potrebbe arrivare qualche provvedimento.

Tranne i primi minuti della contesa, gli ospiti sono stati sempre in vantaggio per l’intera gara ed hanno legittimato il successo con una gara veloce, determinata e con superiori percentuali al tiro da due. I locali sono stati praticamente sempre ad inseguire, in più di una occasione hanno dato l’impressione di poter invertire la rotta, ma ogni qual volta che si sono avvicinati all’avversario con chances di mettere la freccia, non sono mai riusciti a trovare quel guizzo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita.

Il commento di coach Alessandro Rossi: «Varese ha meritato la vittoria sia perché è stata praticamente quasi sempre avanti nel punteggio e poi perché è stata capace di imporre alla partita il ritmo che voleva, che noi invece non siamo riusciti a gestire. Abbiamo avuto difficoltà in area a contrastare il pick and roll e tutte le altre soluzioni di scarico ai loro lunghi. Nel primo tempo questo problema è stato enorme, come d’altronde testimoniano i 69 punti subiti, che costituiscono una cifra irreale. Abbiamo messo a posto le cose nel secondo tempo, ma tutte le volte che siamo stati vicini al rientro definitivo in partita, siamo invece stati ricacciati sotto nel momento del massimo sforzo. Ci tenevo a vincere questa partita che segnava il nostro ritorno al PalaMangano e ci tenevo tantissimo a regalare il successo al meraviglioso pubblico che ci è stato vicino e ci ha aiutato nei momenti di difficoltà. Mi dispiace davvero tanto, ma questa è la serie A. Dentro l’area Varese ha fatto la differenza e noi dobbiamo lavorare meglio di prima, perché è evidente che in questo periodo ci manca qualcosa. Ikangi? Non è stato utilizzato per scelta tecnica, abbiamo previsto una rotazione a sei esterni. Poco minutaggio per Henry e Landi? Il primo era reduce da un infortunio importante ed abbiamo centellinato i minuti che poteva tenere a buon ritmo; il secondo non era adatto al ritmo della partita, diciamo che non era la partita ideale per lui».