Europei master, a Pozzuoli presentazione Golden Players Italia

È in programma mercoledì 5 giugno alle ore 10 presso la sede di Crisalide Competence Centre in Via Antiniana 2 a Pozzuoli la conferenza stampa di presentazione delle nazionali Golden Players Italia che parteciperanno al dodicesimo campionato europeo Fimba in programma a Pesaro.

Al torneo di basket master, che vede la partecipazione delle migliori squadre di Maxibasket provenienti da tutta Europa, parteciperanno 12 formazioni in rappresentanza dell’Italia. Nell’occasione verranno illustrati il progetto “Golden Players Italia” e le future iniziative in cantiere.

Saranno presenti, tra gli altri, Diego Venanzoni, consigliere della Regione Campania; Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania; Sergio Colella, consigliere con delega allo Sport della Città Metropolitana di Napoli; Sergio Lomasto, vicepresidente e assessore allo Sport X Municipalità di Napoli; Mario Migliuolo, presidente di Crisalide Competence Centre e main sponsor di Golden Players Italia; Massimo Zollo, professore ordinario di Genetica; Maurizio Dattilo, direttore scientifico Parthenogen Svizzera ed esperto di fisiologia del metabolismo; Federico Grassi, presidente GeVi Napoli Basket; Virgilio Marino, presidente di Golden Players Italia; Renato Villalta e Manfredo Fucile, ex campioni di basket, e Lucio Giacomardo, componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.