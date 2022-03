Gudaitis alla Gevi Napoli, è ufficiale: oggi presentazione del pivot lituano

Ora è ufficiale: arriva un pivot di alto livello europeo, da quintetto base in Eurolega. La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore lituano Arturas Gudaitis (qui in una ricostruzione fotografica con la maglia azzurra). Era reduce da un infortunio alla caviglia risalente a gennaio, ma ha superato le visite mediche e oggi sarà al Palabarbuto per la conferenza stampa di presentazione fissata per le 16,30. Domenica esordirà a Treviso nel match delle 20,45.

Gudaitis, nato a Klaipeda il 19 Giugno 1993, è un centro di 208 cm, da anni protagonista in campo internazionale con le squadre di club e con la nazionale lituana. Dopo le prime esperienze in Lituania con la maglia dello Zalgiris Kaunas, dal 2013 al 2015, e con in Lietuvos Rytas, dal 2015 al 2017, Gudaitis viene ingaggiato dall’Olimpia Milano dove gioca per tre stagioni, dal 2017 al 2020. Con Milano, il nuovo giocatore della Gevi è protagonista in Serie A, 14.8 punti di media ed 8.2 rimbalzi nella stagione 2018-2019, ed in Eurolega, dove si afferma tra i migliori nel suo ruolo, viaggiando alla media di 12.5 punti di media e 7.1 rimbalzi, alla sua seconda stagione milanese.

Dopo l’esperienza italiana, Gudaitis viene ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo dove, nella prima stagione, 2020-2021, realizza 11.1 punti e 4.6 rimbalzi in VTB, mentre in Eurolega chiude con 9.7 punti e 4 rimbalzi. Il giocatore lituano ha iniziato la stagione in corso ancora con lo Zenit, 7.4 ppg e 4.4 rimbalzi nel campionato russo, 6.7 e 4.2 in Eurolega, prima di lasciare la squadra russa a fine febbraio.

Nel suo palmares c’è un campionato Italiano, nel 2017-2018, due Supercoppe Italiane, due Campionati lituani e due coppe di Lituania Inoltre Gudaitis è, dal 2015, protagonista nella nazionale lituana con cui ha giocato Eurobasket nel 2018 e le qualificazioni agli ultimi mondiali a cui non ha potuto partecipare a causa di un infortunio,

Un tassello importante per confermare l’intenzione e la volontà da parte della società di riuscire a concludere nel miglior modo possibile questa prima storica partecipazione in Serie A.