Per fortuna non è grave l'infortunio alla caviglia destra di Diego Monaldi subìto durante la partita di domenica scorsa contro Latina. Il play della Gevi ha effettuato stasera la risonanza magnetica accompagnato dal dottore del club, Nino D'Alicandro e il responso è stato che non ci sono llesioni nè ossee nè legamentose. Solo un edema e una distensione capsulare. Prognosi 7-10 giorni, dunque con evidenti possibilità di poter recuperare in tempo per la partita d'esordio del 22 novembre a Roma contro l'Eurobasket. Del resto il doc azzurro lo aveva già anticipato, dopo la sua visita post gara, che non gli pareva nulla di grave. La reazione del giocatore aveva preoccupato, ma probabilmente è stata anche la paura di aver subito qualcosa di più grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA