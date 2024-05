Ischia basket femminile conquista una storica promozione in serie B

Festa grande sugli spalti e sul terreno di gioco del palasport di Ischia, con il sogno delle ragazze della Polisportiva che è diventato realtà proprio quando sembrava non ci fosse più nulla da fare: contro ogni pronostico e aspettativa, le ragazze ischitane hanno conquistato il campionato di serie C femminile battendo nella finalissima play-off la ben più quotata Virtus Academy.

Per comprendere realmente il valore di quella che è a tutti gli effetti un’impresa storica senza precedenti nel mondo del basket isolano, bisogna necessariamente partire dalla fine e da quei 9 secondi al termine sul cronometro di gara, quando le avversaie della Virtus Academy si trovavano avanti per 72-70 e con addirittura la possibilità di cebtrare due tiri liberi e di chiudere, quindi, definitivamente i conti portandosi sul potenziale +4.

E' accaduto invece che le ospiti hanno fallito entrambi i tiri, e subito l'Ischia in contropiede con la sua migliore in campo, Carolina Scibelli (dalla serie A alla C femminile) effettua il tiro che è valso tre punti d'oro, la vittoria della gara e la promozione in serie B, il tutto a solo due secondi dalla fine portando Ischia sul 73-72 e lasciando incredule le avversarie che pensavano oramai di aver portato a casa la vittoria. Palasport in festa ed i suoi 400 tifosi che invadono il campo per festeggiare la vittoria in quella che resterà per sempre nel cuore di tutti come la partita semplicemente memorabile, con l'Ischia del coach Antonio Buono - all'inizio del campionato di serie C, data fra sfavorite per la promozione - che ha conquistato la pòromozione in B con l’azione più travolgente e che solo una partita di basket poteva regalare contro la fortissima compagine napoletana della Virtus Academy.