Italbasket, svelate le nuove maglie. Petrucci: «Al pre olimpico sfavoriti, ma lo era anche l'Atalanta in Europa League»

Presentate a Fiumicino, nel quartiere generale di Ita Airways, le maglie delle nazionali maschili e femminili per la stagione 2024/25 realizzate da Macron. Una in versione azzurra, la maglia "home", con il collo a V e gli sbracci bordati di tricolore. l’altra "away", è bianca riprende il layout grafico della Home con il tricolore italiano a connotare i bordi del girocollo e degli sbracci. Il logo della FIP e il Macron Hero sono in azzurro e applicati in stampa siliconata.

Dopo i saluti di Andrea Benassi, direttore generale di ITA Airways, è intervenuto il presidente Gianni Petrucci. «Avere la compagnia di bandiera al nostro fianco è motivo di grande orgoglio. Il pre olimpico sarà duro ma ce la metteremo tutta - dice Petrucci -. Non partiamo da favoriti, così come non partivamo favoriti al pre olimpico in Serbia nel 2021 e abbiamo vinto a casa loro. Anche l'Atalanta non era la favorita e nessuno aveva immaginato in una sua vittoria in Europa LeagueVogliamo andare a Parigi perché Italibasket deve stare alle Olimpiadi».

Ita Airways ha dedicato a Luigi Datome (dal prossimo primo luglio coordinatore di tutte le nazionali senior e che per questo nuovo incarico lascerà quello che aveva all'Olimpia Milano come lui stesso annuncia) e a Gianmarco Pozzecco un Airbus A330-900 della sua flotta, velivolo tecnologicamente avanzato e a ridotto consumo. «Vorrei lavorare con le nazionali giovanili per farli crescere e farli amare i valori della maglia e della nazionale e farli eventualmente arrivare in prima squadra con lo spirito giusto. - dice l’ex capitano azzurro -. L’aereo a me dedicato è un onore, sarà chiamato Luigi Datome, anche se sarebbe stato carino chiamarlo Gigi come mi chiamano tutti».

Pozzecco: «A Folgaria aggregati giovani di valore»

Proprio il ct della nazionale ci scherza su: «Guiderò un aereo molto particolare, una squadra che ha un obiettivo preciso, andare alle Olimpiadi - dice Pozzecco -.

Lo scorso anno nella sede di Macron abbiamo ricevuto un calore e un affetto particolare e ci ha portato bene per i Mondiali, quindi mi auguro che anche oggi sia di buon auspicio».

Poi lo stesso coach anticipo ad alcuni giornalisti a margine della conferenza che «alcuni giovani faranno parte del gruppo nel raduno di Folgaria, in Trentino, poi magari potranno essere utili in futuro. Vogliamo farli sentire parte della nostra famiglia. Alcuni hanno già esperienza come Mannion, altri sono giocano che si sono distinti durante il campionato».

«Simone Fontecchio ha fatto di tutto per evitare questa operazione, ha fatto una terapia conservativa che non ha dato risultati al 100% e non è riuscito a fare altrimenti. - conclude il "Poz" -. Questo fa capire che tipo di attaccamento e legame ha con la maglia azzurra. Mi prendo lo 0,2% di merito in questi due anni per aver contribuito a questo attaccamento, suo e di altri, ora dobbiamo fare un altro passo andando a Parigi».