Joe Young saluta i tifosi della Gevi: «Sono pronto per la prima partita»

Ecco Joe Young. La neo guardia della Gevi Napoli Basket è pronta per scendere in campo a Varese nel match di domenica.

Dopo le visite mediche con il responsabile dello staff sanitario della società partenopea, Nino D’Alicandro, ha svolto al PalaBarbuto i test atletici con il preparatore fisico Giacomo Sorrentino. Poi nel pomeriggio il primo allenamento con coach Pancotto ed i suoi nuovi compagni per prendere confidenza con squadra e tecnico.

Domani allenamento regolare, poi sabato mattina partenza e sabato pomeriggio allenamento a Varese. Dunque altre due sedute prima di scendere in campo per la gara. Ha subito impressionato per la precisione del tiro. Mentre veniva girato il video promozionale ha segnato con nonchalance 5 canestri consecutivi da tre punti. «Un saluto a tutti i tifosi napoletani. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio chi mi ha permesso di essere qui. Sono carico e pronto», ha detto. Joe Young vestirà la maglia numero 3.