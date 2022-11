Johnson, edema alla caviglia destra: resterà fuori per la gara di Tortona

Niente di troppo grave, ma Robert Johnson, come era prevedibile, resterà fuori domenica per la partita che la Gevi giocherà a Tortona alle 16. Match di per sè già complicato, che ora lo sarà ancor di più.

Il giocatore infatti, che aveva subito un infortunio nella gara di campionato contro la Nutribullet Treviso domenica scorsa, è stato sottoposto agli accertamenti strumentali da parte del responsabile sanitario della società, Nino D’Alicandro, che hanno evidenziato un edema periarticolare al comparto mediale della caviglia destra,da esito contusivo indiretto.

Il giocatore ha già effettuato le terapie riabilitative del caso, e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.