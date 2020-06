Ecco la firma tanto attesa. Josh Mayo, che nei giorni scorsi avevamo dato come vicinissimo al club azzurro, è ufficialmente un giocatore della Gevi Napoli. Si tratta di un colpo di grande livello messo a segno dal gm Antonio Mirenghi che si muove in accordo con il coach Pino Sacipanti e giovane ds Alessandro Bolognesi. Un giocatore che l'anno scorso ha chiuso vicino ai 16 di media in A1 a Varese e che arriva a Napoli per una cifra vicina ai 100mila euro, quasi incredibile per un giocatore di simile livello.



Biennale il contratto di Josh Mayo, 33 anni, che dunque proverà a dare una mano concreta al club azzurro per il ritorno in A1 auspicato dalla città cestistica. «Sono davvero felice di approdare in una piazza come Napoli - dice Mayo - Spero che il roster e la dirigenza possano lavorare in sinergia per raggiungere i nostri obiettivi e fare una grande stagione».