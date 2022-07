Juancho Hernangomez, la stella della NBA fa il turista a Napoli: visita alla pizzeria Sorbillo

L’Italia è una meta sempre più ambita dalle stelle della NBA, il campionato di basket americano, specialmente per spendere le proprie vacanze. L’ex volto dei Los Angeles Lakers Magic Johnson trascorre spesso le proprie estati tra Napoli e Capri, mentre l’anno scorso la superstar LeBron James si è fatto fotografare sul suo yacht di lusso nel porto di Ischia, replicando la visita in Campania di qualche anno fa a Positano.

Questa volta è toccato a un cestista che di recente ha guadagnato una notevole popolarità, e non per aver alzato un trofeo o per chissà quale prodezza sul parquet. Si tratta di Juancho Hernangomez, ala grande spagnola che ha disputato l’ultimo spicchio della scorsa stagione con gli Utah Jazz. Il giocatore ha vestito i panni dell’attore protagonista nel film “Hustle”, pubblicato su Netflix e visibile in Italia dallo scorso 8 giugno. Nella pellicola, Hernangomez diventa Bo Cruz, un giovane cestista che passa dal vincere denaro battendo avversari nei campetti di periferia in Spagna a giocarsi un’occasione per farsi selezionare da una franchigia nel draft NBA. Bo Cruz corona il suo sogno grazie alla dedizione di Stanley Sugarman, scout dei Philadelphia 76ers interpretato da Adam Sandler. Il film ha visto la partecipazione di numerose stelle del basket americano.

Hernangomez è comparso ieri in una Instagram Stories di Antonio Sorbillo, titolare della storica pizzera Sorbillo in via dei Tribunali e degli altri omonimi ristoranti in diverse città del mondo.