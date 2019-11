Terza vittoria in fila e 10 punti in classifica per la Juve Caserta che recupera gli infortunati Allen e Cusin, entrambi schierati in quintetto da coach Nando Gentile, batte Orzinuovi in trasferta (73-83) e si lancia definitivamente nelle zone alte della classifica. Una partita gestita fin dall’inizio con estrema solidità dai bianconeri che dopo un primo quarto chiuso in vantaggio per 16-11, hanno poi allungato decisamente nel secondo chiudendo all’intervallo con 13 punti di margine, 21-34. Seconda parte di gara con i padroni di casa protesi ad un tentativo di rimonta, però vano. Al 30’ infatti il punteggio è 40-55 e il match ha già un padrone con un certo anticipo. Ultimo parziale con Orzinuovi che si avvicina senza mai riuscire però ad andare sotto un certo distacco. Da segnalare l’ottimo rientro di Cusin (11 punti in 18 minuti con 4/6 al tiro e 3/4 dalla lunetta), e di Seth Allen che in 15’ ha segnato 13 punti e preso 5 rimbalzi. Bene anche Giuri, soprattutto clamoroso a rimbalzo (15), un po’ meno al tiro (1/7 da tre). Positivi Sousa, Hassan e Carlson. E ora i tifosi bianconeri possono esultare. © RIPRODUZIONE RISERVATA