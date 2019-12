Fra Ferrara e Juvecaserta chi riuscirà a mettere la freccia del sorpasso in classifica? «Chi manterrà concentrazione e avrà continuità nel gioco in tutti i 40 minuti del confronto» risponde il general manager del team bianconero. Antonello Nevola. Il quintetto estense e quello casertano sono infatti appaiati a quota 12 nella graduatoria del girone est ed ambiscono entrambi a mettere in cascina punti preziosi per guardare più da vicino la vetta, occupata attualmente dall'OraSì Ravenna, capolista solitaria con 8 vittorie all'attivo. «Per vincere la gara col Ferrara dobbiamo continuare ad esprimerci come stiamo facendo in quest'ultimo periodo prosegue Nevola non sarà certo un incontro facile anche perché la Feli Pharma, venendo dalla sconfitta di Imola, vorrà dimostrare davanti al suo pubblico tutto il suo valore. Dal nostro punto di vista, lotteremo con quella determinazione e intensità che ha caratterizzato le ultime prestazioni, in ordine di tempoZ. E aggiunge: «fra la Juvecaserta e il Ferrara avrà la meglio la squadra che commetterà meno errori; chi sarà in grado di fare le scelte migliori al momento giusto. Staremo molto attenti ed agguerriti soprattutto in difesa per non lasciare spazi agli avversari». La penultima giornata del girone di andata si presenta dunque particolarmente infuocata per la Feli Pharma Ferrara e la squadra di coach Gentile che continua a dover fare i conti con un'infermeria che stenta a svuotarsi. Oggi nuovo controllo medico per gli infortunati Allen, Cusin e Giuri. In casa bianconera si incrociano le dita e si confida nel recupero del capitano il cui apporto in cabina di regia è particolarmente importante per dettare i ritmi di gioco, oltre ad essere capace di farsi trovare sempre pronto anche in fase difensiva. Marco Giuri sarà dunque con molta probabilità sul parquet del MF Palace di Ferrara, anche se è rimasto precauzionalmente fermo fino a ieri.



«Allen e Cusin stanno molto meglio» rende noto il g.m Nevola. «Ma non sappiamo ancora se domenica potranno essere in campo insieme ai loro compagni. La decisione sarà presa all'ultimo momento d'intesa con lo staff medico». Dopo undici giornate del campionato di A2, la Juvecaserta con una bella spinta verso l'alto, ha al suo attivo sei vittorie, proprio come gli estensi. Se il girone di andata finisse oggi, la squadra di coach Gentile per la classifica avulsa sarebbe al sesto posto; ma la graduatoria del girone est è cortissima visto che le formazioni che la precedono sono la Pompea Mantova (uscita sconfitta dal Palamaggiò domenica scorsa), la Tezenis Verona, l'Assigeco Piacenza e l'Uniero Forlì che rispetto alla coppia Caserta-Ferrara vantano soltanto una vittoria in più e la prima in classifica, Ravenna è a quota 16. I quattro punti in palio in questi due ultimi due turni della fase ascendente della stagione regolare diventano quindi pesantissimi e possono rivoluzionare le attuali gerarchie. La Juvecaserta può dunque legittimamente aspirare a scalare ulteriormente di posto, mettendo anche un pensierino alle Final Eight, competizione a cui sono ammesse le prima quattro squadre classificate di ciascun girone, est ed ovest. «L'ingresso nelle Final Eight non rappresenta un obiettivo dichiarato all'inizio di questo campionato che stiamo affrontando nelle vesti di matricola precisa Antonello Nevola ma è normale che la squadra vuole continuare a vincere e vuole ottenere il miglior piazzamento possibile, fermo restando che ciò che si intende ottenere è la permanenza in A2 da raggiungere il più presto possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA