Finalmente per la Juvecaserta il pallone torna a rimbalzare sul parquet con la disputa di una partita ufficiale. A distanza di oltre venti giorni dall'ultima gara di campionato sui legni di Mantova (16 febbraio scorso), i bianconeri riprendono la corsa per tagliare il traguardo della salvezza.

Questo pomeriggio alle ore 16 si alzerà la palla a due per sfidare l'Urania Milano nell'irreale silenzio di un Palalido Allianz Cloud a porte chiuse. «Sono stati giorni un po' strani quelli vissuti ultimamente ammette coach Nando Gentile perché, a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo avuto difficoltà a programmare le settimane di lavoro». In questo weekend avrebbe dovuto prendere il via la fase ad orologio ed invece c'è ancora da disputare l'ultimo turno di regular season e, per alcune compagini come proprio Caserta (impegnata mercoledì prossimo contro Ferrara alle 18 al Palamaggiò ma a porte chiuse), il recupero della 25ª giornata.

«Eravamo pronti ad affrontare Ferrara e adesso invece ci aspetta Milano. Rispetto alla gara di andata riprende Gentile Milano è la stessa identica squadra con Raivio che è un giocatore totale perché porta alla causa punti, rimbalzi ed assist e il gruppo italiani che tanto bene sta facendo». Proprio l'esterno americano rappresenta il principale pericolo per la difesa bianconera che, tuttavia, dovrà riuscire a limitare l'attacco meneghino, concentrandosi su Raivio ma senza concedere tiri agevoli agli altri. «L'Urania è una squadra che gioca molto bene insieme, come dimostra il fatto che hanno sempre un numero di assist molto alto. Ed è anche per questo conclude il coach bianconero che la chiave sarà in difesa, perché dovremo essere bravi a mettere qualche granellino di sabbia nei loro ingranaggi». Nella sfida di andata l'Urania sbancò il Palamaggiò dopo un overtime, grazie soprattutto ad una ripresa di grande efficacia. A trascinare i meneghini in quell'occasione fu, oltre il solito Raivio (20 punti), anche un Sabatini particolarmente efficace in attacco (21 punti) ma anche in difesa e nella lotta a rimbalzo (9 palloni catturati in alta quota).

Questa lunga pausa, intanto, ha consentito alla Juvecaserta di recuperare il capitano Marco Giuri che appare molto carico dopo aver saltato 3 gare: «Inizia per noi un periodo di partite fondamentali, dei veri e propri spareggi. Dovremo essere bravi afferma il play campione d'Italia a rimanere concentrati, pur giocando senza pubblico, contro una squadra molto solida che, come noi, non ha cambiato niente da inizio anno». Ad arbitrare il confronto è stata designata la terna formata da Edoardo Gonella di Genova, Pasquale Pecorella di Trani (Bt) ed Alberto Perocco di Ponzano Veneto (Tv). I tifosi potranno seguire la gara in diretta streaming sulla piattaforma Lnp Pass (se abbonati) oppure ascoltare la radiocronaca di Prima Rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA