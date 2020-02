Dopo la vittoria in rimonta contro Orzinuovi, lo Sporting Club Juvecaserta rientra nel tunnel delle sconfitte perdendo a Mantova una partita delicata. Per metà match la Juve è restata in corsa grazie ai ritmi non esaltanti della partita e ad alcune difficoltà offensive degli avversari che hanno permesso a Caserta di crederci, ma, non appena gli Stings hanno aumentato i giri del loro motore, i ragazzi di coach Gentile sono riusciti a opporre una resistenza davvero blanda. Anche stasera il top scorer bianconero è stato Seth Allen che si è dimostrato capace di trovare il canestro ma molto meno di essere guida della squadra, soprattutto in assenza di Marco Giuri che, solitamente, dovrebbe essere il cervello di questa Juve. Caserta non entra male nella partita grazie a dei buoni attacchi che le permettono di trovare il vantaggio sul 7-3. Ben presto l'attacco bianconero perde di fluidità mentre Mantova nella sua metà campo offensiva trova ottime soluzioni grazie soprattutto al suo americano Clarke. Gli Stings trovano un parziale di 9-0 che permette loro di prendere un discreto margine di vantaggio mentre la Juve dipende troppo da Seth Allen che non sempre è efficace. Alla fine del primo quarto Mantova conduce per 22-13. In avvio di secondo quarto Visconti piazza la schiacciata del +11 (24-13) per i suoi ma Mantova si ferma in attacco e Caserta, in una maniera o nell'altra, rosica pian piano il margine che la separa dagli avversari. I padroni di casa con Ghersetti provano a mettere in difficoltà Cusin ma la Juve con pazienza resta lì e trova il vantaggio grazie alla tripla dall'angolo di Bianchi che porta il punteggio sul 29-28 in favore degli ospiti. In questa fase nessuna delle due squadre in campo gioca una pallacanestro celestiale ma Mantova appare essere troppo Clarke-dipendente mentre Caserta, sfruttando i ritmi non alti della partita, trova un apporto offensivo da giocatori come Hassan, Allen e Paci. All'intervallo lungo si va con il punteggio in perfetta parità sul 38-38. Lo spettacolo in avvio di terzo quarto non è all'altezza della categoria ma, mentre Mantova trova delle soluzioni offensive, la Juve in attacco sembra essere completamente sterile. Pian piano i padroni di casa mettono le basi per una fuga che si concretizza con una gran tripla di Clarke che porta Mantova a +11 sul 51-40. Quando sembra a un passo la spallata decisiva, Caserta ha un picco offensivo che però non le consente di rientrare a pieno e nel finale di quarto Ghersetti trascina i suoi fino al nuovo +7 sul 61-54 con cui si chiude la terza frazione di gara. Nonostante il punteggio ancora abbastanza in bilico, la Juve a inizio quarto quarto sembra non essere più con la testa sul parquet della Grana Padano Arena e, infatti, i padroni di casa trovano con estrema facilità un 9-0 di parziale che li porta a +14 sul 70-54. Lo spettacolo non è dei migliori in questa fase dove entrambe le squadre attaccano male e commettono errori abbastanza brutti. Caserta, come successo spesso recentemente, sembra aver tirato i remi in barca alla prima spallata e, pertanto, nel finale si gioca solo per stabilire lo scarto tra le due compagini in campo. Al termine della partita Mantova vince per 82-66. «Abbiamo giocato solo due quarti, loro ci hanno messo più pressione e noi li abbiamo subiti», sono queste le parole di coach Gentile.

Il tabellino

POMPEA MANTOVA 82 SPORTING CLUB JUVECASERTA 66 POMPEA MANTOVA Clarke 26, Ghersetti 18, Infante, Raspino 6, Lawson 11, Visconti 8, Sarto, Maspero 3, Colussa, Poggi 4, Ferrara 6, Epifani. All. Alessandro Finelli SPORTING CLUB JUVECASERTA Cusin 6, Paci 8, Hassan 12, Turel 7, Bianchi 7, Valentini, Allen 17, Carlson 9, Aldi, Mastroianni. All. Ferdinando Gentile PARZIALI (22-13; 38-38; 61-54).

