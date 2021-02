Il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Ferrara-Scafati, valevole per la diciottesima giornata del campionato di A2 (girone rosso) prevista per domani 10 febbraio, alle 18. Ferrara aveva già rinviato proprio alla vigilia la gara con Rieti di domenica scorsa per le otto positività registrate. Anche in quel caso rinvio di comune accordo a data da destinarsi del match. Le otto positività riguardano sette giocatori e un membro dello staff tecnico, con gli altri forzati alla quarantena. Anche Scafati (nella foto Rossato, uno dei più positivi anche in questa stagione) è alle prese con la positività di Cucci. Ferrara sarà comunque a riposo fino al 28 febbraio avendo un turno di riposo e avendo già anticipato il match della settimana successiva sul campo della Stella Azzurra Roma. Dal canto suo anche la società capitolina sta verificando le dimensioni di un sospetto focolaio all’interno della squadra: un positivo e in attesa dei tamponi altri 5-6 elementi che presentano sintomi.

