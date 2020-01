RIETI - Il campione Nba Kobe Bryant - 41 anni - ha perso la vita in un incidente di elicottero in California, è quanto riporta il sito TMZ Sports.



Kobe Bryant aveva vissuto a Rieti dall'età di 6 anni agli 8 - dal 1984 al 1986 - frequentando le elementari in città - un anno alla Marconi e l'altro anno nella scuola di Lisciano - e muovendo i primi passi nel basket proprio nella nostra città nell'allora Sebastiani, dove giocava il padre Joe che con la squadra reatina giocava in serie A2.



A quanto riporta il sito statunitense Bryant stava viaggiando con almeno altre 3 persone sul suo elicottero privato quando si è verificato un incendio a bordo. Nessun passeggero si sarebbe salvato. Sul velivolo non sembra fosse presente la moglie Vanessa. Bryant fin dai tempi dei Lakers era solito spostarsi in elicottero.



IL SALUTO DEI TIFOSI REATINI

Tutti i cuori dei reatini si stanno fermando in questi minuti, perché un brivido sta correndo e un nodo in gola non ci fa ingoiare.



Correvi sul nostro parquet del palazzo alla fine di ogni partita di papà Joe, ti portava in braccio dopo molti dei suoi trionfi. Un popolo ed una Curva perde un figlio, un reatino, un alunno, un bambino che, da grande, divenne un idolo mondiale del basket.



Il popolo della Curva Terminillo di ogni tempo da primi anni '80 ad oggi esprime sgomento a non saperti più volare e schiacciare a canestro, ma per noi sei e restarai un bambino reatino giocherellone, il figlio del nostro grande Joe ed un mito del basket.

Ciao Kobe salutaci zio Willie.

La Curva Terminillo

Ultimo aggiornamento: 21:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA