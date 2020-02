Kobe, in 20mila allo Staple Center. La moglie: «Causa alla società dell'elicottero»

Sono più di 20 mila le persone che stanno affollando lo Staples Center di Los Angeles per l'ultimo saluto collettivo a Kobe Bryant e sua figlia Gianna. Il palco - 24 metri per 24, per la maglia di Kobe - è circondato da 35.000 rose rosse.

Lunga la lista delle star dello sport arrivate a uno Staples Center di Los Angeles stracolmo per l'ultimo saluto pubblico a Kobe Bryant, sua figlia Gianna e le altre vittime dello schianto dell'elicottero. Presente Phil Jackson, il suo storico allenatore ai Lakers, non troppo distante da Gregg Popovich, coach della Nazionale statunitense e dei San Antonio Spurs, di quelli attuali e di quelli gloriosi di Manu Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan, che sono seduti al suo fianco. Tante stelle del passato più o meno recente (Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan, Dwayne Wade, Shaquille O'Neal, Jerry West, Byron Scott, James Worthy, Steve Nash, Jason Kidd) e molti protagonisti della Nba dei giorni nostri (Steph Curry, James Harden, Anthony Davis, Rajon Rondo, Russell Westbrook, Chris Paul). Tanti ovviamente anche i personaggi dello spettacolo, a cominciare dal rapper Snoop Dogg, degnamente accompagnato da Beyoncè e Alicia Keys che si sono anche esibite durante la cerimonia.



Vanessa, la vedova dinel suo discorso allo Staples Center, ha annunciato di aver fatto causa alla società proprietaria dell'elicottero che un mese fa è caduto nella nebbia in California uccidendo suo marito e la figlia di 13 anni. Secondo la donna, il pilota (anche lui morto nell'incidente) fu negligente nel volare con quelle condizioni meteo.

