Un tragico scherzo del destino. La morte di Kobe Bryant , morto insieme ad altre 8 persone in uno schianto aereo in california, sembra essere stata predetta in un cartone animato del 2016 della serietrasmesso su Comedy Central. L'episodio, intitolato "End of Days", è stato trasmesso originariamente il 16 novembre 2016.Il link all'episodio sul sito Web di Comedy Central non funziona più. Inoltre, è stato eliminato anche quello che sembrava essere un video della clip sulla loro pagina Facebook. La decisione di rimuovere la clip è stata per rispetto per la famiglia Bryant, secondo un tweet dell'account Twitter ufficiale di Legends of Chamberlain Heights.