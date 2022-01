La Kouros da Scampia all’Europa: i giovani di coach Petillo fanno faville

Un piccolo-grande club che lavora solo sui giovani e soprattutto nella zona Nord, nel triangolo Scampia-Miano-Secondigliano, si ritrova oggi nell’elite internazionale giovanile del basket. E’ il percorso straordinario della Kouros, creata da Antonio Petillo, uno dei grandi coach di questa regione, specializzato sui giovani ma con esperienza anche in serie A2 a Scafati. Di recente la Kouros è stata invitata a partecipare ai campionati europei della EYBL, European youth basketball league, la lega europea giovanile. Due concentramenti in Ungheria e Romania dove gli under 17 di Petillo (con dentro tanti under 16, la squadra più giovane di tutto l’Europeo) si sono difesi alla grande vincendo 4 partite su 8. Questi i risultati nella tappa di Sopron, Ungheria: Italian Academy-Kouros 90-81, Kouros-Bc Suadiye 72-53, Varese Academy-Kouros Napoli 109-73, Kouros-International BA Munich 101-71. Tappa di Bucarest: Kouros-Admirals Chișinău 107-64, Stiinta Bucarest B-Kouros Napoli 59-79, Kouros-London élite 51-55, Stiinta Bucarest-Kouros 75-59.

I Kouros ritornano dal campionato europeo in Romania con Francesco Spinelli nello "Starting five" ideale del concentramento, e con Carmine Caporaso Mvp. Inoltre, tra le 18 squadre partecipanti, ben 3 Kouros sono presenti nel ranking dei punti segnati: Spinelli (secondo), Caporaso e Morvillo (14 e 15 esimo). "Il nostro obiettivo è quello di avviare allo sport e formare giovani giocatori – spiega Antonio Petillo -. Avere dei nostri ragazzi nei ranking internazionali ci riempie di orgoglio e ci conferma che siamo sul percorso giusto. C'erano osservatori per le università amerciane e qualche nostro ragazzo è stato segnalato. Abbiamo battuto prestigiosi club e dimostrato di essere competitivi con tutti. Peraltro, il nostro gruppo era il più giovane del torneo avendo ben sette ragazzi sotto età. Merito del rigoroso lavoro in palestra dei ragazzi e naturalmente dello staff tecnico e dirigenziale, con i quali mi complimento", conclude Petillo.