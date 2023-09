L'Avellino del basket sorride, DelFes e Scandone vincono

E’ stato un sabato intenso per gli appassionati di basket di Avellino. In campo sono scese a distanza di poche ore l’una dall’altra la DelFes Avellino impegnata nel campionato di Serie B Nazionale e la Scandone Avellino, che è ritornata a calcare i parquet italiani ripartendo dalla B Interregionale. La DelFes ha affrontato in casa i Fiorenzuola Bees all’esordio nel campionato vincendo con il punteggio di 80-73. Gara molto complicata per il team allenato da coach Crosariol. Gli irpini sono andati come sempre a corrente alternata.

La DelFes ha provato a creare vantaggio dal gioco in post basso con Bortolin e dall’energia di Verazzo.

Difensivamente si è un po’ faticato ad arginare il buono gioco del Fiorenzuola, che ha dimostrato di essere una squadra capace di giocare insieme. La partita è svoltata nella seconda parte di gara, quando è salito in cattedra Miha Vasl, che a fine partita ha fatto registrare 22 punti. “Era importante vincere all’esordio, lo abbiamo fatto” ha dichiarato Andrea Crosariol.

La Scandone sul campo della Dinamo Brindisi ha strappato il primo sorriso in campionato. La squadra di coach Nino Sanfilippo al PalaZumbo di Brindisi ha giocato la sua onesta partita. Roster entrambi giovani a confronto, ma Avellino ha avuto la forza e la sagacia di condurre la partita dall’inizio alla fine. La difesa ha fatto la differenza ed il punteggio finale di 66-58 (11-12; 10-14; 15-16; 22-24) lo conferma. Ottime le prestazioni di Soliani, 22 punti e Bianco 13. Irpini che hanno dovuto fare a meno di Sanchez, per cui non è arrivato il nulla osta. “L’assenza dell’argentino ci ha reso meno creativi, ma siamo stati bravi a limitare i loro punti di forza. Il risultato paga del duro lavoro fatto”.