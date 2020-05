«Senza dubbio è la decisione più difficile che

abbiamo mai dovuto prendere in 20 anni di storia. Sono orgoglioso di

come la nostra comunità sia rimasta unita in questi momenti e ora

abbiamo solo una missione: fare tutto quanto in nostro potere per

tornare più forti». Sono le parole del presidente di EuroLeague, Jordi

Bertomeu, sulla decisione assunta oggi di annullare la stagione

compresa l'EuroCup.

«Dopo due mesi e mezzo, in cui tutte le parti

hanno cercato ogni possibile via per la ripresa, ci siamo dovuti

arrendere a qualcosa di cui non avevamo il controllo. Spiace per i

tifosi, sempre più appassionati. Ora dobbiamo già pensare al futuro,

per programmare una nuova era», conclude il ceo dell'EuroLeague. Il

Board ha ufficializzato che le 18 squadre di Eurolega 2020-2021

saranno le stesse di questa stagione, con l'Olimpia Milano unica

rappresentante italiana. Reyer Venezia e Virtus Bologna, la cui corsa

è stata fermata ai quarti, hanno garantito un posto tra le 24 della

prossima EuroCup.