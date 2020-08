Ecco la nuova formula della A2 di basket che vede interessate Gevi Napoli (nella foto Josh Mayo in maglia Bonn) e Givova Scafati. Uno studio piuttosto lungo (per via del numero dispari di partecipanti: il girone A con 14 squadre, il girone B con 13 per l'esclusione di Caserta) ha partorito questo risultato piuttosto complicato: prima fase gare di andata/ritorno: 26 giornate (26 gare Girone A – 24 gare Girone B). Quindi una prima fase definita di playoff (che in realtà è una specie di fase ad orologio) con le squadre che si raggruppano in tre gironi da 6 squadre, C, D, E, con gare di andata/ritorno ma solo contro le squadre dell’altro girone (sei turni, sei partite) che servono a determinare il piazzamento nella griglia playoff. Al termine: dalla prima del Girone C alla quarta del Girone E (16 squadre divise in 2 gireni), si giocano i play-off 3/5 per due promozioni. Ci saranno 7 turni infrasettimanali, mentre la prima fase dei playoff (quella dei 3 gironi da 6 squadre) comincerà l'11 aprile e finirà il 2 maggio.

