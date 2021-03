La Gevi batte una Rieti decimata, ottimo test in vista della Coppa Italia

Un ottimo test in vista delle finali di Coppa Italia per la Gevi Napoli che si è imposta a Rieti, vendicando la sconfitta dell'andata, per 74-82. Un match nel quale coach Sacripanti ha gestito in modo perfetto i minuti in campo, (tutti intorno ai 20' a parte Parks oltre i 30') e vittoria condita da una convincente prestazione perchè gli azzurri, senza grandi stimoli di classifica (sono matematicamente tra le prime 3) e contro una squadra che nonostante fosse decimata dal Covid ha giocato con grande intensità, ha gestito con una certa tranquillità la gara, Mvp della gara proprio Parks, (nella foto di Massimo Rinaldi) con 20 punti e 10 rimbalzi, ma bene tutti con Lombardi (12), Marini (12), Mayo (10), in doppia cifra. tutti hanno dato un buon contributo. Coach Sacripanti a fine gara: “E’ stata una partita molto dura, Rieti è stata brava nell’avere uno spirito guerriero fino all’ultimo secondo giocando una bellissima gara, giocando in attacco con grande fluidità. Questo non ci ha concesso di fare un match di riposo prima delle Final Eight di Coppa Italia, dovendo lottare fino in fondo in una sfida molto aggressiva. I ragazzi son stati bravi a mantenere la concentrazione in una partita che non aveva valore di classifica per noi. Non era facile avere il giusto atteggiamento. Da domani potremo pensare alla Coppa Italia. La prima gara sarà contro Orzinuovi. Vedremo se saremo bravi a mantenere alta l’intensità in una partita che si giocherà in orario strano come quello delle 12".