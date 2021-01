Dopo il derby vittorioso di domenica scorsa, riecco la Gevi che domani alle 18 nel turno infrasettimanale affronta per l’undicesima giornata del campionato di A2 Girone Rosso, la Lux Chieti.

Continua dunque il tour de force con tre partite in sette giorni, cercando la quarta vittoria consecutiva per conservare il primato in classifica in attesa della sfida di domenica prossima sul campo dell’Unieuro Forlì.

«Dovendo giocare a soli tre giorni di distanza, non c’è stato tempo per goderci la bella ed importante vittoria nel derby con Scafati. Chieti è una squadra che può contare su buonissime qualità difensive ed una divisione equilibrata di punti in attacco tra i suoi giocatori. Per noi sarà sicuramente molto importante continuare a tenere alti i nostri principi difensivi e non dobbiamo avere assolutamente fretta di chiudere la gara fin dalle prime battute. Bisogna considerare questa partita ancora più importante della sfida di Scafati, l’obiettivo è quello di proseguire il nostro cammino. Dobbiamo tenere alta la concentrazione».

