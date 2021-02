La Gevi ritrova di fronte il suo centro dello scorso campionato, Brandon Sherrod, nella terza partita in otto giorni che chiude un ciclo. Poi 10 giorni di break prima della gara a Pistoia del 24 febbraio. Sesta giornata di ritorno dunque con Napoli che domani allo stranooorario delle 15 gioca a Cento, in provincia di Ferrara, contro la Tramec Cento sconfitta all'andata 79-59 ma senza Sherrod e Cotton e che ha potuto riposare saltando l'ultima gara per il covid della Stella Azzurra. Napoli però avrà Mayo (nella foto), che all'andata non c'era e che sembra pronto a spiccare il volo e ad avere un'importanza sempre più strategica per la squadra azzurra. Stavolta sarà una partita diversa ovviamente, ma Napoli ha tutte le carte iin regola per vincere ancora e portare a 6 le vittorie consecutive anche se Sacripanti dovrà rinunciare ad Antonio Iannuzzi. Il lungo della Gevi ha subito una distorsione alla caviglia destra nel corso dell’ultima gara con Pistoia. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un edema intrarticolare ed una zona di edema peritendineo a carico del legamento peroneo-astragalico anteriore di cui non è valutabile l'integrità. Le sue condizioni saranno rivalutate tra circa 10 giorni nel frattempo verranno effettuate tutte le terapie del caso. Così coach Sacripanti alla vigilia: "Siamo reduci da una settimana intensa, dobbiamo essere consapevoli che servirà uno sforzo maggiore per continuare la serie positiva. Non avremo Antonio Iannuzzi, quindi dovremo essere bravi a gestire minuti ed energie. Cento è una squadra molto più forte di quella affrontata a Napoli, con il ritorno di Sherrod e Cotton e l’innesto importante di Jurkatamm”.

Ultimo aggiornamento: 16:53

