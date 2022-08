La Gevi Napoli abbraccia Williams: visite mediche per il nuovo centro

Continuano gli arrivi in casa Gevi Napoli Basket. Questa mattina è stato il turno del nuovo centro della Gevi Napoli Basket, JaCorey Williams.

Accompagnato dal team manager Alessandro Di Fede, Jacorey ha sostenuto al PalaBarbuto i consueti test atletici con il preparatore fisico Giacomo Sorrentino, e da domani, dopo aver effettuato le visite mediche, si aggregherà ai compagni di squadra per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A 2022-2023.

Giocatore versatile, un lungo con non tanti centimetri (è 2,03) ma veloce e atletico, come piace a coach Buscaglia, capace di coprire il campo rapidamente e fare anche da “rimorchio” in contropiede.