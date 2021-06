La Gevi Napoli domani torna in campo, Sacripanti: «Attenti a Udine, è forte»

Operazione 2-0. Dopo la super vittoria di domenica per 72-56 che è valsa il vantaggio per 1-0 nella serie finale dei playoff, torna in campo la Gevi Napoli contro Udine. Il match si giocherà domani alle 20,45 in un PalaBarbuto già tutto esaurito. Interamente venduti i 500 tagliandi, tra biglietti e miniabbonamenti, per assistere alla partita. Coach Sacripanti (nella foto Falanga) alla vigilia così presenta la gara: "Abbiamo giocato una buona gara-1, siamo molto contenti di quanto fatto. Ogni giocatore ha dato il suo contributo e questo è stato fondamentale. Ora però dobbiamo riazzerare qualsiasi tipo di emozione e prepararci alla gara-2. Sappiamo che Udine è una squadra molto preparata, con tanti giocatori, una grande forza fisica, che può metterci in difficoltà. Dobbiamo concentrarci esclusivamente su questa partita.”

Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine sarà trasmessa in diretta su MS Channel, canale 814 di Sky e 610 DDT in Campania. Oltre che sulla piattaforma della Legapallacanestro, Lnp Pass.