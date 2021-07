La Gevi prolunga con Sacripanti, campionato al via il 26 settembre

Mentre sul fronte giocatori il mercato azzurro non è ancora partito (ma tanti italiani resteranno), la Gevi Napoli allunga il contratto del coach Pino Sacripanti. Raggiunto un’intesa fino al 2023, con opzione di uscita a pagamento per il club nel 2022. Il contratto altrimenti sarebbe in scadenza a giugno 2022. Intanto la Lega Basket ha definito un planning provvisorio per la stagione 2021-22. Inizio previsto domenica 26 settembre e conclusione l’8 maggio senza turni infrasettimanali (a fine anno turni in calendario domenica 26 dicembre e 2 gennaio). Le Final Eight di Coppa Italia sono previste dal 17 al 20 febbraio. Il calendario sarà asimmetrico tra andata e ritorno, però ci dovranno essere almeno quattro turni prima di potersi incontrare e nessuna squadra potrà giocare più di 8 partite in casa o in trasferta nei due gironi.