La Gevi rescinde con Eric Lombardi: concluderà la stagione in A2 a Treviglio

Eric Lombardi lascia la Gevi Napoli con una partita di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. Il giocatore, che è stato uno dei protagonisti della promozione, quest'anno ha avuto spazio limitato nel finale di stagione, soprattutto nelle ultime giornate di campionato con Buscaglia. Il comunicato del club recità così: "La Gevi Napoli Basket , ottenuta la certezza matematica della permanenza in Serie A1, comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con l'atleta Eric Lombardi. La società ringrazia Eric Lombardi, splendido protagonista delle ultime due anni straordinarie stagioni della Gevi Napoli, e gli augura per il futuro le migliori fortune personali e professionali". Il giocatore approda a Treviglio in A2.