La Gevi saluta anche Luca Vitali: il play andrà a rinforzare Cantù

Anche Luca Vitali, il 35enne play ex Brescia giunto in corsa alla Gevi Napoli per aiutarla nell'operazione salvezza, lascia il club partenopeo per andare a chiudere la stagione in una squadra di A2 ambiziosa come Cantù, società storica che punta decisamente al ritorno in serie A. Di stasera la comunicazione della Gevi che annuncia di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con Luca Vitali. "La società ringrazia Luca Vitali, fondamentale, grazie alla sua esperienza e professionalità, in questa parte finale di campionato e gli augura le migliori fortune umane e professionali". Vitali è stato molto importante mel match decisivo contro la Fortitudo a Bologna con assist e punti. Dunque domenica nel match contro Pesaro, che rappresenta il festoso commiato dal pubblico, la squadra avrà due pedine in meno da schierare.