La Gevi sbanca Treviso e si risolleva, Buscaglia: «Una vittoria di squadra»

Si rivede la Gevi da trincea, capace di lottare su tutte le palle, di difendere alla morte. Una squadra che piazza la seconda vittoria in fila con coach Buscaglia in panchina espugnando Treviso (66-77) e allontanandosi dalla zona pericolosa. Una vttoria molto più netta di quanto dica il punteggio (67-77). E’ stata anche la gara d’esordio per un Gudaitis ancora lontano dalla miglior forma (14’ in campo, 0 punti 5 rimbalzi), lento e timido in attacco. E si spera che con una settimana di allenamenti lo si possa vedere in forma molto migliore sabato sera contro Brescia. E' scattato qualcosa nella testa della squadra, che ora gioca con fiducia e conscia dei propri mezzi. Mvp un McDuffie davvero straordinario (27), molto bene Parks (16), Zerini (12) e Rich (9), ancora una volta utilizzato per molti minuti da play. E ora, allontanati i pericoli di retrocessione, si aprono anche speranze di playoff. Dopo i primi due quarti letteralmente dominati (13-37), c'era da aspettarsi una Treviso diversa. ma pur toccando il -7, la squadra di Menetti non ha mai dato la sensazione di poter ribaltare la partita.

Buscaglia: “Abbiamo ricominciato dalle ultime prestazioni, quelle con Tortona e Brindisi. Abbiamo giocato un buon primo tempo, mentre nel terzo quarto ci sono stati troppi errori, Treviso ha fatto meglio di noi in quel frangente. Sono invece contento del quarto finale perché abbiamo ripreso a giocare con pazienza, lavorando bene sia sul piano offensivo che difensivo. Molto bene la presenza in partita di tutti i miei giocatori. McDuffie è stato molto bravo con i suoi canestri ma spicca la prestazione dell’intera squadra”.