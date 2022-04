La Gevi sfiora il colpo nel finale thrilling: non fischiato un netto fallo su Marini

Dopo una partita di rincorsa, con i troppi tiri liberi sbagliati a fare da zavorra (19 su 31), la Gevi si ritrova con tra le mani la palla della vittoria sul -2. Ma sbaglia il tiro decisivo con McDuffie (1/11 totale) e sul tentativo di tiro dopo rimbalzo offensivo Marini subisce nettissimo fallo. Ma gli arbitri si bendano gli occhi e Brescia festeggia. Eppure tra i tre fischietti c'era Sahin che è esperto e bravo. Un errore davvero enorme che scatena proteste di fuoco. Il finale dunque è 68-70 e c'è da mangiarsi le mani. L’urlo dei 3500 spettatori resta strozzato in gola. La Gevi, senza il febbricitante Buscaglia in panchinagioca una prima parte di gara pessima. Sbaglia tutto, non difende e finisce a -18. Poi comincia finalmente a giocare e difendere e la partita cambia. Si è visto un Gudaitis in progresso (8 punti e 6 falli subiti in 10’), e forse qualche minuto in più gli andava dato. Doppia doppia per Parks 11 e 12 rimbalzi. Ora si torna già in campo mercoledi sera alle 20,30 al Palabarbuto contro Reggio Emilia. Partita da vincere per staccarsi dalla zona pericolosa. L'assistent coach Cavaliere a fine gara: "Ci tenevamo molto a vincere questa partita, anche per il nostro allenatore che ci ha guardato da casa. Siamo partiti male, poi azione dopo azione siamo riusciti ad entrare in gara. Siamo stati bravi a chiudere il primo tempo sotto di -9 iniziando la rimonta, nel secondo tempo abbiamo offerto un’ottima prova difensiva e siamo riusciti a costruirci il tiro della vittoria. Peccato per il finale di gara, meritavamo questo successo.Faccio i complimenti alla squadra anche per non essersi disunita nell’ultimo quarto, sotto di 9 punti. Purtroppo paghiamo anche la scarsa percentuale ai liberi. Ora pensiamo a mercoledi, ci attende un’altra battaglia contro Reggio Emilia."