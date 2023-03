La Gevi studia la prossima avversaria: Brescia ko in Eurocup con il Bursaspor

La Gevi guarda con attenzione le mosse della prossima avversaria, la Germani Brescia, che dopo aver battuto con una grande prestazione l'Olimpia Milano è incappata in una sconfitta in Eurocup.

Si è chiuso infatti con un ko il cammino nella regular season della manifestazione europea di Brescia. Sul parquet dei turchi del Bursaspor, il team di Magro si è giocato ogni chance con un secondo quarto perso 24-11.

E non riuscendo poi a recuperare. Finale 86-76. Magro ha fatto turnover, pensando alla partita di sabato a Napoli. Con Kenny Gabriel in panchina e solo 15’ per Della Valle. In casa Germani quattro gli uomini in doppia cifra: Massinburg (25), Petrucelli (15), Laquintana (13) e Odiase (12). Una partita che verrà studiata, così come quella contro Milano, dallo staff Gevi, per provare a vincere una partita che allontanerebbe molto gli spettri della retrocessione.