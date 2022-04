Gevi Napoli a Milano per il miracolo: Gudaitis contro i suoi ex compagni

Sprint finale per la salvezza per la Gevi Napoli, che nella quartultima giornata della stagione regolare affronta domani l’A|X Armani Exchange Milano alle 17. Gli azzurri, dopo le due sconfitte interne subite con Brescia e Reggio Emilia, giocano contro una delle due corazzate del campionato, costruita per essere protagonista in Italia ed in Europa. La formazione di Ettore Messina, è seconda posizione in classifica, alle spalle della sola Virtus Bologna. Match sulla carta proibitivo ma la squadra azzurra deve comunque provarci perché occorrono almeno due vittorie per la salvezza. Oltre Luca Vitali, a Milano nella stagione 2008-2009, l’ex “pesante” è il pivot Arturas Gudaitis, protagonista in maglia biancorossa dal 2017 al 2020. E vedremo se avrà a disposizione un numero maggiore di minuti dei 13 circa per gara finora concessigli.

Coach Buscaglia alla vigilia: «Giochiamo contro una squadra top e dobbiamo andare a Milano con massima attenzione, convinzione e voglia di competere. È una fase molto delicata della stagione. Noi veniamo da due partite dove, nonostante abbiamo avuto il tiro della vittoria, abbiamo fatto un piccolo passo indietro dal punto di vista dell’attenzione sia offensivamente che difensivamente. Con Reggio Emilia ci sono stati degli errori, degli alti e bassi. Dobbiamo ritrovare solidità, nelle ultime sfide non è stata sufficiente. Abbiamo lavorato per questo».

La Gara l’A|X Armani Exchange Milano-Gevi Napoli Basket trasmessa diretta streaming sulla piattaforma Discovery +.