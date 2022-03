La Gevi va ko, Grassi esonera Sacripanti: «Vogliamo salvarci, ci vuole una sterzata»

L'annuncio shock arriva a fine partita. Via Sacripanti, il coach viene esonerato al termine della nona sconfitta nelle ultime dieci partite. La Gevi si arrende 74-82 ad una implacabile Varese e il ko provoca lo sconquasso. “La società ha deciso di esonerare Sacripanti, lo ringraziamo per tutto ciò che ci ha dato, per la promozione in A, ma ora ci metteremo al lavoro per un nuovo allenatore. Grazie al pubblico che ci ha sostenuto. Siamo in confusione, ci vuole una sterzata perchè vogliamo la salvezza. Non posso cambiare 10 giocatori e cambio il coach. Speriamo già domani (oggi ndr) di poter dare il nome del nuovo coach”. Una scelta forzata dagli eventi, si potrebbe dire. Di sicuro la squadra è parsa anche stasera un po' allo sbando ma non ha mai giocato contro il coach. Ora il nuovo allenatore che arriva avrà una bella patata bollente tra le mani.

Partita equilibratissima fin dall’inizio, (11-10) al 5’, i varesini sembrano una macchina quasi perfetta e al 10’ è 22-25. Gli ospiti conducono (25-31), Totè dà un apporto molto limitato, Rich sbaglia troppo e gli ospiti salgono a +14. Quando Rich si sblocca c’è un timido risveglio ma all’intervallo è 35-49. Si fa durissima. La Gevi torna in campo con la faccia cattiva, si porta a -10, Parks lotta, Rich entra in ritmo sempre più e arriva il -6. Il pubblico ora è un fattore, Rich segna ancora (51-54), ma gli ospiti riallungano (56-63). Napoli ci prova ancora, torna a -6, ha la palla del -3, ma sbaglia e si arrende.