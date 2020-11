Vittoria senza grossi patemi per la Givova Scafati che ha regolato con ottimo margine (88-72) una buona Lux Chieti, che ha messo in mostra Sorokas e l'inossidabile play Piazza. Per gli scafatesi ottimo esordio per il play Daryl Jackson (nella foto), che ha sostituito Culpepper, infortunatosi in settimana. L’equipe medica gialloblù, ad una prima analisi, ha stimato un medio-lungo periodo di stop forzato tra degenza e completo recupero del giocatore, stimabile in 4-5 settimane. Ma Jackson non lo ha fatto rimpiangere, anzi. 15 punti con 4/7 da tre per lui e anche 4 assist. Dovesse continuare cosi si candiderebbe per restare per tutta la stagione. Primo quarto con i padroni di casa in difficoltà (19-25), ma cose rimesse subito a posto nella seconda frazione. All'intervallo 40-39. Terzo quarto con l'allungo dei padroni di casa (parziale 29-18) e chiusura in souplesse. Ottimo il solito Thomas (22), poi Benvenuti (18 con 8/8 al tiro).

