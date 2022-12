La Givova Scafati non si ferma più, colpaccio anche a Brindisi: 71-75

Viaggia forte adesso Scafati, le quattro vittorie in cinque partite l'hanno spedita direttamente a centroclassifica e colpisce la personalità di quest squadra capace di andarsi a prendere un'altra vittoria fuori casa e su un campo difficile come il PalaPentassuglia di Brindisi. Vittoria che la squadra ha dedicato alla signora Lena, mamma di patron Nello Longobardi, che è ammalata. Un successo frutto di una prestazione da incorniciare, fatta di personalità, lucidità offensiva e gran lavoro sporco in difesa. Un successo arrivato anche grazie al collettivo gialloblù, che ha avuto il merito di saper soffrire nella prima parte di gara e poi gestire il vantaggio nella seconda, tirando bene da tre punti e mandando in doppia cifra cinque uomini: Okoye 15, Pinkins 10, Butjankovs 12, Logan 21 e Stone 11. E ora lunedì prossimo, c'è l'atteso derby casalingo contro una Gevi Napoli in difficoltà.



Il capo allenatore Attilio Caja: "Dedichiamo la vittoria alla mamma del nostro patron Longobardi: sappiamo bene quanto tenga alla nostra squadra ed al basket cittadino, per cui le auguriamo una pronta ripresa. I ragazzi sono stati bravissimi soprattutto a gestire il ritmo della partita, riuscendo a non far giocare Brindisi a campo aperto. Il punteggio basso è il frutto di questo ritmo. Abbiamo chiuso le loro penetrazioni e gestito bene il ritmo. Nel secondo tempo abbiamo preso un buon vantaggio che abbiamo poi conservato con sapienza. I ragazzi sono stati molto lucidi e attenti, hanno lavorato bene in settimana e si sono applicati molto su quello che dovevano fare. Vincere a Brindisi non è mai facile, sappiamo quanto è complicato imporsi su un parquet così caldo, tant’è che, anche quando eravamo avanti, sapevamo bene che i nostri avversari potevano rientrare in qualsiasi momento, ma siamo stati lucidi e bravi a portare a casa un successo che abbiamo meritato".