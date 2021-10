La Givova Scafati perde Raucci: collaterale rotto, fuori tre mesi

Grve infortunio per Davide Raucci, l'ala dela Givova Scafati. Il giocatore ha subito nel match del 7 ottobre scorso un evento traumatico nel quale ha riportato la rottura del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Ciò si saputo in seguito agli esami diagnostici eseguiti, nonché alla consulenza del medico sociale Giuseppe Tortora ed a quella specialistica di Rodolfo Rocchi. Pertanto, l’atleta gialloblù, d’intesa con la dirigenza scafatese e sentito lo staff sanitario, si sottoporrà a fine settimana ad intervento chirurgico che lo costringerà, compresi i tempi di riabilitazione e fisioterapia, a stare lontano circa tre mesi dai campi di gioco. Una tegola per la squadra di Alessandro Rossi che è prima in classifica a punteggio pieno con 3 vittorie in 3 partite.