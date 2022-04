La leader Scafati al test Ravenna, super scontro in vetta alla classifica

Archiviata la vittoriosa trasferta di Guidonia contro Atlante Roma, la Givova Scafati

si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni, per giunta su

uno dei parquet più ostici del girone rosso del campionato di serie A2. Con diretta televisiva in

chiaro su MS Sport (canale 402 del digitale terrestre) nonché MS Channel sul bouquet

satellitare Sky (canale 814, per abbonati) e su quello di TivuSat (canale 54), la compagine

dell’Agro è attesa domenica pomeriggio, alle 17, dalla complicata sfida del PalaDeAndrè

contro l’Orasì Ravenna, attuale seconda forza del raggruppamento.

Con poco tempo a disposizione per preparare questa insidiosa sfida esterna, ma con tanta voglia di confermarsi in vetta alla classifica, la Givova Scafati proverà ad imporsi, facendo leva sulla concentrazione e sull’energia, portando con sé quanto di buono ha già fatto vedere lontano dal PalaMangano sia in occasione delle Final Eight di Coppa Italia che durante il match di mercoledì scorso. Ravenna ha quattro giocatori in media punti superiore alla doppia cifra: il playmaker statunitense Tilghman (16,1 punti e 3,7 assist di media), l’ala grande Sullivan (13,3 punti e 8,2 rimbalzi di media), l’esperta guardia Cinciarini (13,1 punti) ed il più giovane esterno Denegri (10,4 punti). Un apporto importante è poi fornito anche dal centro Simioni, dall’ala grande Gazzotti, dal playmaker di scorta Berdini, dal giovane Arnaldo (guardia) e dall’ultimo arrivato Benetti, che ha preso il posto nei giorni scorsi dell’infortunato Oxilia.

Il centro Ed Daniel: «Non sono ancora al massimo della mia condizione fisica, ma sto lavorando sodo, sto recuperando le energie e le gambe per poter arrivare ai playoff nella versione migliore di me stesso. Sono pronto a dare il mio contributo anche contro Ravenna, che ha una guardia come Thilgman, che predilige il gioco in post basso, per cui, non avendo esterni fisicamente grossi, dovremo collaborare molto negli aiuti difensivi. Siamo ad un elevato livello di concentrazione e di energia, stiamo crescendo e trovando giorno dopo giorno la nostra migliore condizione. Oltre a Thilgman, conosco bene i nostri prossimi avversari, ognuno dei quali potrebbe metterci in difficoltà con una buona performance, ma se giocheremo di squadra come sappiamo fare, di sicuro ne uscirà una bella partita».