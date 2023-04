Napoli Basket salva se... ecco come cambia la lotta salvezza con lo sconto di pena a Varese

La riduzione della penalizzazione da -16 a -11 alla Openjobmetis Varese, peraltro abbastanza annunciata, cambia nuovamente la situazione nella parte bassa della classifica in serie A. Ora la squadra varesina, che ha 21 punti, ha ottime chance di restare nella massina divisione e potrebbe bastarle una vittoria contro Scafati nel prossimo match casalingo.

La salvezza è a quota 24, ma quel punto dispari (arriverebbe a 23) in pratica dà ai varesini un bel vantaggio. Napoli (nella foto Uglietti e Williams) ci può arrivare a quota 24, innanzitutto vincendo sabato contro Pesaro (che gioca per un posto nei playoff), e sperando che Trieste (che è a 20), batta Verona in casa nel prossimo turno. Verona così resterebbe a 18 e la Gevi andrebbe a giocare in terra veronese l'ultima gara con l'avversaria già retrocessa. Ma se Verona facesse invece il blitz a Trieste, tutto si complicherebbe maledettamente perchè a quel punto Verona-Napoli del 7 maggio sarebbe uno spareggio vero e proprio.

Rischia anche Treviso, che è a 22 ma ha due partite difficilissime: in casa contro la Virtus Bologna (che deve difendere il primo posto dall'attacco di Milano), e poi a Venezia, che è in grandissima forma. Potrebbe dunque restare a quella quota. E trema anche Trieste (20 punti) che ha perso il suo play Cory Davis, positivo al controllo antidoping, ed è costretta a battere Verona. Reggio Emilia (20 punti) dal canto suo spera che possa bastare battere Trento all'utima giornata per arrivare a 22 in gruppo e spuntarla su Treviso e Napoli per la differenza punti negli scontri diretti.